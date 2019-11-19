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Вупи Голдберг призналась, почему ей нравится жить одной
19.11.2019 22:35
Фото: ensonhaber.com
По словам актрисы Вупи Голдберг, в последнее время она предпочитает жить одна.
Дело в том, что ей не нравится брать на себя какие-либо обязательства, призналась звезда в интервью USA Today.
Как сообщила Вупи Голдберг, проживая с кем-то, необходимо обязательно "спрашивать мнение этого человека, слушать его и обсуждать". Актрисе же делать все это совсем не хочется. По словам 64-летней звезды, она также не желает "ни с кем делить деньги".
Актриса призналась, что понимает, как "это ужасно", но ее мнение остается неизменным. Голдберг, которая в прошлом три раза выходила замуж, пояснила, что сейчас ей довольно комфортно в обществе двадцатилетнего кота по кличке Оливер.
Ранее сообщалось о трагической гибели британской киноактрисы Джейн Хейуорд.
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