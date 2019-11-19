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В Удмуртии при обвале котлована погибли двое строителей
19.11.2019 07:37
Фото: sm-news.ru
В Ижевске из-под земли в обвалившемся котловане извлекли тело второго погибшего, передает агентство "Интерфакс".
Ранее спасатели подтвердили смерть одного рабочего.
На данный момент под завалами никого нет, заявили представители республиканского СУ СКР. В ведомстве уточнили возраст погибших: 32 года и 41 год.
Следственные органы по итогам предварительной проверки уже приняли процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ. В рамках начатого разбирательства назначены экспертизы, в том числе, судебно-медицинская.
ЧП случилось на улице Фруктовой в Ижевске накануне, 18 ноября. В понедельник днем на расположенной там стройплощадке во время земляных работ произошло обрушение грунта. Со слов очевидцев, под завалами оказались двое рабочих.
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