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В Красноярске из офиса похищено 6 кг золота
19.11.2019 04:36
Фото: cryptochan.org
Полиция города Красноярска приступила к розыску неизвестного злоумышленника, который украл около шести килограммов золота в слитках из офиса местной компании. ЧП случилось 18 ноября, сигнал в правоохранительные органы поступил от представителей организации, из сейфа которой похитили драгоценный металл.
Дерзкое преступление было совершено на территории Центрального района города Красноярска. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, злоумышленник украл в общей сложности 5,9 кг золота в слитках, которые находились в сейфе.
Примерная стоимость похищенного драгметалла, как указано в заявлении потерпевших, составляет около восемнадцати миллионов рублей.
В рамках начатого расследования уже выяснилось, что золото находилось в неприспособленном для хранения драгоценных металлов месте, надлежащая охрана при этом отсутствовала. Следственно-оперативная группа сейчас пытается выяснить, кто может быть причастен к преступлению.
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