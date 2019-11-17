Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье совершил посадку самолет с 32 российскими детьми из Ирака

22:32

Фото: sm-news.ru



Как передает РИА Новости, совершил посадку самолет с детьми, родители которых ранее примкнули к запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ).



Спецрейсом из Ирака в Россию на этот раз удалось вернуть в общей сложности тридцать два ребенка.



Самолет с российскими детьми из Ирака, родители которых ранее примкнули к экстремистам совершил посадку в аэропорту "Жуковский". Информация поступила от представителей Министерства здравоохранения РФ. Детей предполагается сразу же доставить в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава РФ для проведения комплексного обследования. В учреждении отметили, что у них уже все готово для встречи возвращенных в Россию детей.



Межведомственная комиссия, которая занимается вопросами, связанными с возвращением российских детей из зон боевых действий, была сформирована при детском омбудсмене в 2017 году. Совместными усилиями представителей МИД, МЧС, МВД и Минздрава, а также других ведомств и структур удалось выработать эффективный алгоритм действий. На сегодняшний день благодаря ему из Ирака уже вернулись порядка ста российских детей. Первые из них были доставлены в РФ в прошлом декабре.



Автор: Злата Богатова

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