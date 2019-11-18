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В Астрахани при обрушении балкона погиб мужчина, еще один в реанимации


18.11.2019 18:25
В Астрахани при обрушении балкона погиб мужчина, еще один в реанимацииФото: скр sledcom.ru

По факту гибели человека из-за обрушения балкона в Астрахани проводят проверку следственные органы региона.

Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось в одном из домов по улице Яблочкова.

Днем 17 ноября обвалился балкон квартиры, расположенной на четвертом этаже. В результате инцидента погиб вышедший на него мужчина, сообщили представители регионального СУ СКР. По факту случившегося проводится проверка, по ее итогам позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

В ведомстве пояснили, что сразу после происшествия пострадавших мужчин доставили в больницу. На следующее утро, несмотря на все усилия медиков, скончался пациент 1980 г.р. Второй пострадавший, житель Ставропольского края 1983 г.р. сейчас находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Автор: Злата Богатова

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