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В Астрахани при обрушении балкона погиб мужчина, еще один в реанимации
18.11.2019 18:25
Фото: скр sledcom.ru
По факту гибели человека из-за обрушения балкона в Астрахани проводят проверку следственные органы региона.
Как передает агентство "Интерфакс", ЧП случилось в одном из домов по улице Яблочкова.
Днем 17 ноября обвалился балкон квартиры, расположенной на четвертом этаже. В результате инцидента погиб вышедший на него мужчина, сообщили представители регионального СУ СКР. По факту случившегося проводится проверка, по ее итогам позже примут процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
В ведомстве пояснили, что сразу после происшествия пострадавших мужчин доставили в больницу. На следующее утро, несмотря на все усилия медиков, скончался пациент 1980 г.р. Второй пострадавший, житель Ставропольского края 1983 г.р. сейчас находится в реанимационном отделении. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
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