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СМИ: Командование британской армии скрывало военные преступления в Афганистане и Ираке
14:00
Фото: whackassassins.com
По данным The Sunday Times, в распоряжении которой оказались секретные документы, военное руководство Великобритании скрывало данные о преступлениях солдат за рубежом. Речь идет об инцидентах, которые происходили во время военных кампаний на территории Афганистана и Ирака.
В расследовании также были задействованы британские журналисты программы Panorama телевизионного канала BBC, отмечается в публикации.
Как стало известно, следователи, которым содействовали корреспонденты Sunday Times, обнаружили доказательства причастности одного из военнослужащих специальной авиадесантной службы королевства сразу к нескольким убийствам. Кроме того, имеются веские основания полагать, что члены батальона Black Watch (подразделение входит в состав королевского полка Шотландии) могут оказаться причастными к целому ряду преступлений, включая избиения, пытки и даже сексуальные надругательства.
По словам следователей, для Министерства обороны Великобритании это вовсе не было тайной, однако ведомство оказывало все большее давление, добиваясь закрытия подобного рода дел. Все убедительные доказательства преступных деяний при этом решительно "отметались в сторону" из-за политических соображений.
Ранее Международный уголовный суд (МУС) вынес приговор экс-главарю конголезских повстанцев Боско Нтаганде, который был признан виновным в многочисленных преступлениях, включая военные. 46-летнего Нтаганду, получившего печальную известность как "Терминатор", приговорили к тридцати годам тюремного заключения.
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