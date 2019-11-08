Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Конголезского "Терминатора" за преступления против человечности осудили на 30 лет

8.11.2019 21:42

Фото: icrfoundation.org



Приговор вынес Международный уголовный суд (МУС). Согласно вердикту, экс-главаря конголезских повстанцев Боско Нтаганду признали виновным в многочисленных преступлениях, в том числе, военных. По данным BBC News, 46-летнего Нтаганду, известный также как "Терминатор", приговорили к тридцати годам тюремного заключения.



Боско Нтаганду признали виновным по восемнадцати пунктам обвинения. Среди преступлений, в которых его обвиняли, массовые убийства и изнасилования, использование несовершеннолетних как солдат и вовлечение людей в сексуальное рабство.



Вердикт, оглашенный после рассмотрения дела Нтаганды, оказался самым объемным за всю историю заседаний МУС, первое из которых состоялось в 2002 году. В частности, "Терминатор" - первый, кого МУС осудил за вовлечение людей в сексуальное рабство.



Нтаганда является уроженцем Руанды. В юные годы будущий "Терминатор" бежал в Демократическую Республику Конго (ДРК) из-за геноцида племени тутси, представителем которого он являлся. Боевую "карьеру" он начал в 17-летнем возрасте, сначала сражаясь в рядах повстанцев, а позже став солдатом - как в ДРК, так и родной Руанде.



В период 2002-2003 годов Нтаганда возглавлял подразделения повстанцев, которые действовали в провинции ДРК Итури. В 2008 году боевики, которые ему подчинялись, совершили массовое убийство в Кивандже, жертвам расправы стали тогда около 150 мирных жителей.



Автор: Злата Богатова

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