Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эксперты предупреждают об опасности беспроводных наушников

01:09

Фото: ceinfo.ru



Как установили американские киберспециалисты, некоторые модели Android-смартфонов можно взломать через беспроводные аксессуары.



По данным представителей университетов Айовы и Пердью, хакеры используют AT-интерфейс для получения доступа к устройству.



Специалисты предупреждают о том, что злоумышленники отправляют на гаджет команды, которые позволяют перевести его на небезопасное соединение. В результате им удается перехватывать звонки, а также получать доступ к личной информации.



Как отметил эксперт по информационной безопасности Алексей Гришин, мнение которого приводит телевизионный канал "360", хакеры используют для получения доступа к устройству беспроводные часы и наушники, ведь они включены в "доверенную зону" гаджета.



Гришин пояснил, что наушники зачастую используются для такого рода атак из-за того, что злоумышленникам удобно перехватывать по ним записи бесед. Жертва при этом даже не заметит, что информация больше не является конфиденциальной.



Советы по защите от хакеров дала пользователям пиар-консультант и сооснователь SingularityU Moscow Анастасия Эрнайс-Эскарса. По ее словам, достаточно эффективно снижает риски установка пакетов обновления, потому что производители устройств постоянно работают над обнаружением уязвимостей в программном обеспечении и стараются обезопасить клиентов.



Кроме того, чтобы обезопасить себя, разговоры на некоторые темы вообще лучше не вести по телефону. При этом каждые месяц-полтора стоит менять свои пароли, отметила Эрнайс-Эскарса.



Автор: Злата Богатова

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