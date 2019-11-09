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Эксперты предупреждают об опасности беспроводных наушников
01:09
Фото: ceinfo.ru
Как установили американские киберспециалисты, некоторые модели Android-смартфонов можно взломать через беспроводные аксессуары.
По данным представителей университетов Айовы и Пердью, хакеры используют AT-интерфейс для получения доступа к устройству.
Специалисты предупреждают о том, что злоумышленники отправляют на гаджет команды, которые позволяют перевести его на небезопасное соединение. В результате им удается перехватывать звонки, а также получать доступ к личной информации.
Как отметил эксперт по информационной безопасности Алексей Гришин, мнение которого приводит телевизионный канал "360", хакеры используют для получения доступа к устройству беспроводные часы и наушники, ведь они включены в "доверенную зону" гаджета.
Гришин пояснил, что наушники зачастую используются для такого рода атак из-за того, что злоумышленникам удобно перехватывать по ним записи бесед. Жертва при этом даже не заметит, что информация больше не является конфиденциальной.
Советы по защите от хакеров дала пользователям пиар-консультант и сооснователь SingularityU Moscow Анастасия Эрнайс-Эскарса. По ее словам, достаточно эффективно снижает риски установка пакетов обновления, потому что производители устройств постоянно работают над обнаружением уязвимостей в программном обеспечении и стараются обезопасить клиентов.
Кроме того, чтобы обезопасить себя, разговоры на некоторые темы вообще лучше не вести по телефону. При этом каждые месяц-полтора стоит менять свои пароли, отметила Эрнайс-Эскарса.
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