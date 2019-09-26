Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Китай: США используют двойные стандарты в борьбе с терроризмом

26.9.2019 09:18

Фото: yenicag.ru



Как заявил представитель Пекина на Совете Безопасности ООН, руководство Соединенных Штатов использует двойные стандарты в борьбе с терроризмом, когда выдвигает обвинения в адрес Китая. Речь идет о том, что в КНР притесняют уйгуров, как ранее указал американский представитель.



Во время заседания Совета Безопасности представитель Вашингтона в очередной раз заговорил о том, что Китае нарушаются права человека. По словам Джонатана Коэна, это происходит, в частности, на территории Синцзян-Уйгурского автономного округа.



Ранее замглавы Госдепа США Джон Салливан, выступивший на полях Генассамблеи ООН, также указал на то, что с момента своего создания Коммунистическая партия Китая крайне враждебно настроена ко всем конфессиям. Продолжающиеся в стране репрессии в последнее время лишь усилились - в Синьцзяне мусульманам запрещено молиться и читать Коран, разрушены и повреждены многочисленные мечети.



После таких заявлений МИД Китая уже выразил "крайнее недовольство и решительный протест". Позже зампостпреда КНР при ООН У Хайтао заявил о том, что Пекин проводит в Синцзян-Уйгурской автономии антитеррористические мероприятия. Действия китайских властей направлены исключительно на предотвращение нападений и сдержавание экстремистской деятельности.



У Хайтао, прокомментировав высказывания представителей американских властей, призвал Соединенные Штаты "не выступать против фактов и правосудия или тех этносов, которые составляют народ Синцзяна".



Автор: Злата Богатова

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