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Названо имя самого влиятельного человека в современном искусстве
17.11.2019 16:17
Фото: antheamissy.com
Лидером ежегодного рейтинга самых влиятельных людей в мире современного искусства, который составляется для журнала ArtReview, на этот раз стал Гленн Лоури - руководитель Музея современного искусства MoMA в Нью-Йорке (США). Как передает портал The Art Newspaper Russia, в перечень вошло в общей сложности сто имен.
Самых влиятельных людей в мире искусства определял интернациональный коллектив, в который вошли тридцать художников, арт-критиков и кураторов. Имена тех, кто участвовал в составлении рейтинга, традиционно не разглашаются.
Стоит отметить, что художникам на этот раз удалось добраться до второго места престижного списка - на этой строке находится фотограф Нан Голдин. Ранее она инициировала кампанию против производителей обезболивающего лекарственного препарата "Оксиконтина" - семействе Саклер, известных своей меценатской деятельностью. Голдин призывает музеи отказаться от пожертвований этих людей.
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