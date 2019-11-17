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Названо имя самого влиятельного человека в современном искусстве


17.11.2019 16:17
Названо имя самого влиятельного человека в современном искусствеФото: antheamissy.com

Лидером ежегодного рейтинга самых влиятельных людей в мире современного искусства, который составляется для журнала ArtReview, на этот раз стал Гленн Лоури - руководитель Музея современного искусства MoMA в Нью-Йорке (США). Как передает портал The Art Newspaper Russia, в перечень вошло в общей сложности сто имен.

Самых влиятельных людей в мире искусства определял интернациональный коллектив, в который вошли тридцать художников, арт-критиков и кураторов. Имена тех, кто участвовал в составлении рейтинга, традиционно не разглашаются.

Стоит отметить, что художникам на этот раз удалось добраться до второго места престижного списка - на этой строке находится фотограф Нан Голдин. Ранее она инициировала кампанию против производителей обезболивающего лекарственного препарата "Оксиконтина" - семействе Саклер, известных своей меценатской деятельностью. Голдин призывает музеи отказаться от пожертвований этих людей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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