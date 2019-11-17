Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бен Аффлек снимется в эротическом триллере Эдриана Лайна

17.11.2019 03:13

Фото: hdwallsource.com



В новой картине британского кинорежиссера Эдриана Лайна могут сняться Бен Аффлек и Ана де Армас. Как сообщает журнал Искусство кино, работа над эротическим триллером "Глубокая вода" была приостановлена в 2003 году, но фильм было решено восстановить.



Семнадцать лет назад Эдриан Лайн покинул киноиндустрию, но возвращается к съемкам. В основу его нового фильма "Глубокая вода" ляжет одноименное произведение Патриции Хейсмит, которое было создано в 1957 году.



Сюжет представляет собой историю супругов, отношения которых подпитываются регулярными связями на стороне. Со временем любовники жены начинают один за другим умирать, после чего драма превращается в настоящий триллер.



Пик карьеры британского кинематографиста Эдриана Лайна пришелся на рубеж 80-90-х годов прошлого века, когда публика увидела его картины "9 ½ недель" и "Лестница Иакова".



Автор: Злата Богатова

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