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Умер экономист Никита Исаев
12:57
Фото: novaya-rossia.ru
В возрасте сорока двух лет скончался лидер движения "Новая Россия", директор Института актуальной экономики Никита Исаев.
Как передают российские СМИ, политик скоропостижно умер в поезде, когда из Тамбова направлялся в Москву.
Информацию о кончине Никиты Исаева подтвердила его помощница Алина Жестовская, которая ехала вместе с ним в поезде. По предварительным данным, 42-летний политик умер от остановки сердца.
ЧП случилось, когда Исаев направлялся из Тамбова в Москву. В пресс-службе РЖД ранее сообщили о том, что поездная бригада вызвала скорую на ближайшую станцию Узуново. К моменту прибытия медиков политик уже скончался - врачи могли лишь констатировать его смерть, передает РИА Новости.
Кандидат юридических наук Никита Исаев начиная с 2017 года был главой общественно-политического движения "Новая Россия".
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