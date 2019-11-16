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Названы города с лучшими условиями для водителей
16.11.2019 12:31
Фото: vk.com
При составлении рейтинга, подготовленного экспертами европейской компании Mister Auto, учитывались такие факторы, как качество инфраструктуры и условия вождения, а также примерная стоимость передвижения и поведение водителей.
Москва в списке заняла 91-ю строку, передает ТАСС.
Петербург в этом рейтинге смог обойти российскую столицу лишь на два пункта, расположившись на 89-м месте.
Лидерами рейтинга эксперты назвали канадский Калгари и эмиратский Дубай. Стоит отметить, что на третьей и шестой строчках находятся канадские города - соответственно Оттава и Ванкувер. Среди городов, вошедших в топ-10, американский Эль-Пасо, швейцарские Базель и Берн, шведский Гетеборг и германский Дортмунд.
Замкнули список столица Монголии Улан-Батор (99 место) и Мумбаи (100) в Индии.
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