Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Бурятии осудили экс-полицейских, до смерти забивших подростка

15.11.2019 21:44

Фото: sledcom.ru



Вынесен приговор бывшим сотрудникам правоохранительных органов, которые обвинялись в причастности к смерти 17-летнего подростка.



Как сообщает Следственный комитет РФ, в результате инцидента пострадал еще один юноша.



Суд признал экс-полицейских виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия, которое повлекло за собой причинение тяжких последствий (пп. "а, б, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). После гибели подростка фигурантами уголовного дела стали пятеро бывших сотрудников МВД. Четверо из них получили от 4 до 8 лет колонии общего режима, еще одного осудили на три года условно.



В ходе расследования и суда было установлено, что осужденные задержали по подозрению в краже велосипедов двух молодых людей, 17 и 18 лет. Парней доставили в полицию 8 июня 2016 года, где начали выбивать признание.



Жестоко избив в подвале старшего из задержанных, полицейские записали его признательные показания, после чего увезли его на "места преступлений". Сразу после этого они начали "допрос" второго подростка. Один из преступников успел нанести погибшему юноше по меньшей мере двадцать ударов, а также неоднократно перекрывал доступ воздуха.



На следующий день, 9 июня 2016 года, полицейские привезли труп подростка в республиканскую клиническую больницу им. Семашко. Врачи установили, что юноша умер, захлебнувшись рвотными массами.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 115

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