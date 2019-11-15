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Названа дата саммита в «нормандском формате» в Париже
15.11.2019 21:19
Фото: putin-news.ru
Как сообщает пресс-служба президента Франции, саммит в формате "нормандской четверки" состоится в Париже 9 декабря.
Ранее публикации о дате предстоящей встречи Путина, Зеленского, Меркель и Макрона уже распространились во французских СМИ.
Как стало известно, саммит с участием лидеров стран "нормандской четверки" запланирован на 9 декабря. Руководители России, Украины, Франции и ФРГ соберутся в Париже, подтвердили представители Елисейского дворца. Владимир Путин, Владимир Зеленский, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон проведут переговоры, посвященные урегулированию обстановки в Донбассе, в Париже.
Напомним, не так давно в Москве оценили предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева устроить встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского. По мнению политика, необходимо сблизить Москву и Киев, чтобы главы двух государств могли провести переговоры без присутствия представителей Вашингтона, Брюсселя или каких-либо других сторон.
Идею Нурсултана Назарбаева прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, подчеркнувший, что власти РФ высоко ценят стремление наладить отношения Москвы и Киева. Вместе с тем, на тот момент все усилия были сосредоточены на подготовке к очередной встрече в "нормандском формате", пояснил пресс-секретарь главы российского государства.
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