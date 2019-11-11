Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Москве оценили предложение Назарбаева устроить в Казахстане встречу Путина и Зеленского

18:20

Фото: russophile.org



Предложение, с которым выступил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Как заявил пресс-секретарь российского лидера, власти РФ высоко ценят стремление наладить отношения Москвы и Киева.



Ранее Нурсултан Назарбаев выступил с предложением организовать переговоры Владимира Путина и Владимира Зеленского на территории Казахстана. Экс-лидер этого государства подчеркивал, что украинский президент уже согласился на встречу с российским коллегой.



По словам первого президента Казахстана, необходимо сблизить Москву и Киев, чтобы главы двух государств могли провести переговоры без присутствия представителей Вашингтона, Брюсселя или каких-либо других сторон. Лишь так, указывал Назарбаев, возможно прийти к соглашению и нормализовать российско-украинские отношения.



Прокомментировав это предложение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в Москве высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева способствовать урегулированию отношений России и Украины.



Российский лидер Владимир Путин в прошлом никогда не отказывался от переговоров с украинским коллегой Владимиров Зеленским, добавил официальный представитель Кремля. Вместе с тем, сейчас все усилия сосредоточены на подготовке к очередной встрече в "нормандском формате", пояснил Дмитрий Песков.



Автор: Злата Богатова

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