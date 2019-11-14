Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В водку больше не будут добавлять золотые хлопья и ванилин

06:56

Фото: amic.ru



Согласно действующему российскому ГОСТу, позволяется добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки в массе, не превышающей 3 г. По мнению экспертов, исчезновение водки с элементами декора не особо отразится на рынке, однако запрет некоторых ароматических добавок, включая ванилин, способен значительно урезать ассортимент спиртных напитков.



В скором времени в водку перестанут добавлять сусальное золото и ванилин. Как пишут "Известия", изменения произойдут сразу после того, как в силу вступит обновленный техрегламент "О безопасности алкогольной продукции". В результате под запретом окажутся и некоторые ароматические добавки, в частности, ванилин.



После изменения правил в водку также нельзя будет добавлять монеты и марки, равно как и другие элементы декора. Соответствующая информация содержится в сводной таблице замечаний к документу от рабочей группы по спиртовой и ликеро-водочной продукции при Росалкогольрегулировании.



Предполагается, что обновленный техрегламент начнет действовать на территории стран - участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в 2021 году. Согласно документу, в составе водки не должно быть нерастительных ароматизированных добавок и каких-либо украшающих элементов.



Автор: Злата Богатова

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