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Студент открыл стрельбу в одном из колледжей Благовещенска
08:03
Фото: twimg.com
По предварительным данным, в результате стрельбы погибли два человека, в том числе, сам нападавший.
Следственный комитет России (СКР) уже возбудил уголовное дело по факту случившегося.
В Благовещенске сегодня примерно в 10:00 по местному времени студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и коммунального хозяйства, передает ТАСС. Погибли два человека, в том числе, юноша, пришедший с оружием, сообщается со ссылкой на источники в СКР.
По информации, доступной на текущий момент, ранения получили трое учащихся. В правоохранительных органах региона пояснили, что пострадавшим 17, 19 и 20 лет. Все они сейчас уже доставлены в больницу. Сведений о их состоянии пока нет.
Обстоятельства инцидента выясняют полицейские, которые продолжают работу на месте ЧП.
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