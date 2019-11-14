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В Южной Корее после регаты умер участник из России
14.11.2019 06:31
Фото: theoutlook.com.ua
Как передает агентство "Интерфакс", в корейском порту Тонгъенг умер Виктор Ходырев, являвшийся президентом Федерации парусного спорта Находки (Приморский край). По предварительным данным, причиной скоропостижной кончины участника международной регаты могла стать острая сердечная недостаточность.
О трагическом событии на своем сайте сообщает Федерация парусного спорта Приморья. По данным организации, Виктор Ходырев скоропостижно скончался вскоре после того, как в Тонгъенге состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 13-й международной регаты на Кубок Ли Сун Сина.
Экипаж яхты Gastion, капитаном которой был Ходырев, финишировал вторым.
В официальном сообщении отмечается, что причиной смерти президента региональной Федерации был сердечный приступ.
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