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В Южной Корее после регаты умер участник из России


14.11.2019 06:31
В Южной Корее после регаты умер участник из РоссииФото: theoutlook.com.ua

Как передает агентство "Интерфакс", в корейском порту Тонгъенг умер Виктор Ходырев, являвшийся президентом Федерации парусного спорта Находки (Приморский край). По предварительным данным, причиной скоропостижной кончины участника международной регаты могла стать острая сердечная недостаточность.

О трагическом событии на своем сайте сообщает Федерация парусного спорта Приморья. По данным организации, Виктор Ходырев скоропостижно скончался вскоре после того, как в Тонгъенге состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 13-й международной регаты на Кубок Ли Сун Сина.

Экипаж яхты Gastion, капитаном которой был Ходырев, финишировал вторым.

В официальном сообщении отмечается, что причиной смерти президента региональной Федерации был сердечный приступ.

Автор: Злата Богатова

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