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В Ростове-на-Дону задержали руководство местного ФСИН
14:13
Фото: livejournal.com
Начальника регионального ГУ ФСИН Муслима Даххаева могут обвинить в разглашении сведений, которые представляют собой государственную тайну, передает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.
Вместе с Даххаевым в рамках этого дела также были задержаны и его заместители.
Как заявил журналистам замдиректора ФСИН Валерий Максименко, руководителя Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева подозревают в разглашении информации, которая представляет собой государственную тайну.
Сколько заместителей Даххаева задержаны по этому делу на текущий момент Максименко пока не уточнил. По его словам, в настоящее время активно продолжаются следственные действия. В зависимости от первых результатов позже примут решение о предъявлении обвинения и мере пресечения для задержанных.
Максименко также добавил, что в отношении Даххаева ранее была начата разработка, в которой было задействовано управление собственной безопасности ФСИН. Расследованием данного дела сейчас занимается ФСБ России.
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