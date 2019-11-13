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Над США замечен огромный «огненный шар»
13.11.2019 12:52
Фото: vk.com
По мнению специалистов, объект, появившийся в небе над американским городом Сент-Луис (штат Миссури), может представлять собой вошедший в атмосферу Земли метеор.
Космическое тело, пролетевшее в виде гигантских размеров огненного шара, напугало многих местных жителей.
В социальных сетях и СМИ сейчас распространяются видео- и фотосвидетельства падения метеора. Со слов очевидцев, они заметили огромную вспышку в небе примерно в 21 час. Перемещение гигантского "огненного шара" сопровождалось ужасающим грохотом.
Прокомментировав случившееся, астрономы предположили, что речь идет скорее всего о космическом теле из метеорного потока Северные Тауриды. Он отличается особо ярким звездопадом. По словам ученых, увидеть сам поток - уже достаточно редкая возможность, а те, кто стал свидетелем горящего метеора, особенно удачливы.
В следующий раз поток метеоров может быть связан с Леонидами и Геминидами, увидеть их можно будет соответственно в ночь на 16 ноября и в декабре.
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