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Над США замечен огромный «огненный шар»


13.11.2019 12:52
Над США замечен огромный «огненный шар»Фото: vk.com

По мнению специалистов, объект, появившийся в небе над американским городом Сент-Луис (штат Миссури), может представлять собой вошедший в атмосферу Земли метеор.

Космическое тело, пролетевшее в виде гигантских размеров огненного шара, напугало многих местных жителей.

В социальных сетях и СМИ сейчас распространяются видео- и фотосвидетельства падения метеора. Со слов очевидцев, они заметили огромную вспышку в небе примерно в 21 час. Перемещение гигантского "огненного шара" сопровождалось ужасающим грохотом.  

Прокомментировав случившееся, астрономы предположили, что речь идет скорее всего о космическом теле из метеорного потока Северные Тауриды. Он отличается особо ярким звездопадом. По словам ученых, увидеть сам поток - уже достаточно редкая возможность, а те, кто стал свидетелем горящего метеора, особенно удачливы.

В следующий раз поток метеоров может быть связан с Леонидами и Геминидами, увидеть их можно будет соответственно в ночь на 16 ноября и в декабре.

Автор: Злата Богатова

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