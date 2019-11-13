Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ресторан может появиться у входа на Пискаревское кладбище

13.11.2019 07:28

Фото: livejournal.com



В скором времени планируется открытие ресторана напротив пропилеев и вечного огня мемориального кладбища в Петербурге, передает агентство "Интерфакс".



Расположенный там стационарный павильон построили еще в советские времена.



Торговля цветами, которую вели в павильоне, на протяжении последнего времени периодически прекращалась из-за экономических соображений. Представители фирмы, ранее реализовывавшей там продукцию, пояснили, что цветы в этом павильоне продавать больше не будут.



Объект, находящийся сейчас в частной собственности, предназначен для торговли цветами, заявили в пресс-службе комитета имущественных отношений. Вместе с тем, пресс-служба Калининского района Северной столицы информирует о том, что собственник объекта намерен создать там "общепит с цветами".



Как сообщает "Интерфакс", сейчас внутри здания продолжаются отделочные работы, которые необходимы для открытия ресторана. Комментариями представителей общественных организаций ветеранов и блокадников агентство пока еще не располагает.



Пискаревское мемориальное кладбище является крупнейшим на планете местом захоронения жертв Второй мировой войны. В расположенных там 186 братских могилах упокоены более 420 тысяч ленинградцев, которые погибших в период блокады от голода и бомбежек, а также 70 тысяч советских воинов, защищавших город.



В 1941-1944 годах на этом кладбище ежедневно хоронили от трех до десяти тысяч человек.



Автор: Злата Богатова

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