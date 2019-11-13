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Ресторан может появиться у входа на Пискаревское кладбище
13.11.2019 07:28
Фото: livejournal.com
В скором времени планируется открытие ресторана напротив пропилеев и вечного огня мемориального кладбища в Петербурге, передает агентство "Интерфакс".
Расположенный там стационарный павильон построили еще в советские времена.
Торговля цветами, которую вели в павильоне, на протяжении последнего времени периодически прекращалась из-за экономических соображений. Представители фирмы, ранее реализовывавшей там продукцию, пояснили, что цветы в этом павильоне продавать больше не будут.
Объект, находящийся сейчас в частной собственности, предназначен для торговли цветами, заявили в пресс-службе комитета имущественных отношений. Вместе с тем, пресс-служба Калининского района Северной столицы информирует о том, что собственник объекта намерен создать там "общепит с цветами".
Как сообщает "Интерфакс", сейчас внутри здания продолжаются отделочные работы, которые необходимы для открытия ресторана. Комментариями представителей общественных организаций ветеранов и блокадников агентство пока еще не располагает.
Пискаревское мемориальное кладбище является крупнейшим на планете местом захоронения жертв Второй мировой войны. В расположенных там 186 братских могилах упокоены более 420 тысяч ленинградцев, которые погибших в период блокады от голода и бомбежек, а также 70 тысяч советских воинов, защищавших город.
В 1941-1944 годах на этом кладбище ежедневно хоронили от трех до десяти тысяч человек.
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