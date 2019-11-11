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США дали Украине оружие для борьбы с русскими, заявил Помпео
06:07
Фото: parstoday.com
Соединенные Штаты предоставили Украине оружие для борьбы с русскими, заявил глава американского Госдепартамента.
В Москве заявление Майка Помпео расценили как проявление вседозволенности.
Как заявил глава американского Госдепа Майк Помпео, Соединенные Штаты предоставили украинским властям оружие, "чтобы они могли сражаться с русскими". По его словам, президент Дональд Трамп хотел убедиться, что его российский коллега Владимир Путин не сможет "навредить народу Украины".
Депутат Александр Шерин назвал слова госсекретаря вседозволенностью. По его мнению, в Вашингтоне уже "начинают немного забываться". В результате звучат заявления, которые представители уважающего себя государства делать не стали, передает RT.
Комментируя высказывание Помпео, российский парламентарий добавил, что в сегодняшнем мире нет сообщества, которое было бы готово оказать влияние на риторику американского руководства.
Ранее в Вашингтоне заявили, что не могут помогать Киеву вечно, имея в виду оказание поддержки в военной сфере.
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