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В Вашингтоне заявили, что не могут помогать Киеву вечно
10.11.2019 22:33
Фото: thenewcivilrightsmovement.com
Заявление об отсутствии гарантий вечной военной помощи Украине сделал помощник президента Соединенных Штатов Роберт О'Брайен.
По словам представителя американского руководства, в Белом доме рассчитывают на то, что Москва и Киев в будущем смогут прийти к соглашению.
На эту тему Роберт О'Брайен говорил в эфире программы Face the Nation, которая в воскресенье, 10 ноября, была показана по телевизионному каналу CBS.
Как заявил помощник президента США по нацбезопасности, американские власти не могут гарантировать, что будут вечно оказывать военную помощь руководству Украины. В Вашингтоне надеются, что будущем между Киевом и Москвой будет достигнуто некое соглашение, страны поладят, пояснил О'Брайен.
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