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Президент Боливии ушел в отставку и покинул столицу
02:28
Фото: amazonaws.com
На фоне охвативших страну беспорядков президент Эво Моралес объявил о том, что покидает свой пост.
Как передает портал Merca2.0, вскоре после того, как глава государства сделал это заявление, он покинул Ла-Пас на борту самолета.
Вскоре после официального заявления Эво Моралеса о том, что он покидает пост президента, глава государства вылетел из столицы Боливии - Ла-Паса. Воздушное судно уже совершило посадку в департаменте Кочабамбе, где Моралес состоялся как политический деятель. Отмечается, что самолет остается под охраной ВВС Боливии - военные выразили намерение поддерживать президента.
По данным латиноамериканских СМИ, Моралес направил запросы о приземлении самолета властям Аргентины и ряду соседних стран.
Ранее Эво Моралес принял решение покинуть пост. Объявление об уходе в отставку прозвучало после соответствующего призыва боливийских военных.
Напомним, накануне манифестанты заняли офисы двух государственных СМИ - телевизионного канала Bolivia TV (BTV) и радиостанции Red Patria Nueva (RPN) и полностью блокировали их деятельность.
Президентские выборы состоялись в Боливии 20 октября, после чего Высший избирательный суд республики проинформировал о победе действующего главы государства. Главный противник Эво Моралеса - бывший президент Карлос Меса объявил о том, что не намерен признавать результаты первого тура. В результате страну охватила волна протестных акций и забастовок.
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