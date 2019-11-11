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Вслед за Моралесом в отставку уходит высшее руководство Боливии


11.11.2019 13:21
Ла-ПасФото: toptravelideas.ru
Ла-Пас

В Боливии продолжают покидать свои посты министры, губернаторы департаментов и руководители администрации различных городов, сообщают зарубежные СМИ.

На данный момент вся полнота власти в стране перешла ко второму зампредседателя сената.

Вслед за президентом Боливии Эво Моралесом и вице-президентом Альваро Гарсиа-Линерой свои посты оставили главы обеих палат парламента и целый ряд других высокопоставленных чиновников. Как передают латиноамериканские СМИ, в отставку уже ушли большинство сторонников бывшего лидера, среди которых - руководители различных министерств и их заместители.

В отставку также ушли губернаторы ряда департаментов и руководители администрации городов Оруро и Потоси, а также нескольких других.

По всей стране элитные подразделения полиции обеспечивают правопорядок, отмечает пресса.

Эво Моралес объявил о своем уходе после того, как сложить президентский мандат призвал его командующий армией Боливии Уильямс Калиман. Вскоре после этого в эфире местных телеканалов были продемонстрированы кадры, на которых запечатлен самолет Моралеса, покидающий столицу страны - Ла-Пас.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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