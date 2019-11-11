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В Самаре самолет вынужденно приземлился из-за курившей в туалете пассажирки
11.11.2019 05:46
Фото: livejournal.com
Лайнер, из Челябинска летевший в Сочи, совершил экстренную посадку в Самаре. Причиной приземления в аэропорту Курумоч стали действия пассажирки 1988 г.р., которая решила покурить в туалете.
Уточняется, что женщина использовала электронные сигареты.
В международном аэропорту Курумоч произвел вынужденную посадку рейс PBD 324 В737-800. Экипаж воздушного судна авиакомпании "Победа", следовавшего из Челябинска в Сочи, экстренно приземлился из-за женщины, которая во время полета не удержалась от курения в туалете.
После приземления в Самаре нарушительницу сразу же сняли с рейса. В пресс-службе воздушной гавани пояснили, что воздушное судно вылетело в Сочи в 6:55 по местному времени (5:55 по Москве). В пресс-службе региональной транспортной прокуратуры отметили, что действия пассажирки могут быть квалифицированы как хулиганство.
В конце октября на борту самолета, который следовал в Сыктывкар, скончался житель Республики Коми Александр Денисов. Россиянин впал в кому, когда отдыхал в Турции. Мужчину экстренно госпитализировали в одну из больниц Антальи. Врачи диагностировали у россиянина инсульт и провели операцию, после которой состояние пациента оценивалось как критическое.
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