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В Хакасии при сходе лавины погиб турист


11.11.2019 03:00
В Хакасии при сходе лавины погиб туристФото: images-on-off.com

Тело 33-летнего мужчины, который погиб во время катания на снегоходе в результате схода лавины, удалось отыскать с помощью волонтеров.

ЧП случилось неподалеку от населенного пункта Приисковое в Хакасии.

Как передает агентство "Интерфакс-Сибирь", лавина сошла в воскресенье днем. Со ссылкой на региональный главк МЧС уточняется, что в поисках пропавшего туриста принимали участие как сотрудники турбазы, так и другие отдыхающие.

В результате тело погибшего мужчины было найдено еще до приезда представителей МЧС. О туристе, попавшем под лавину, известно, что он приехал из Татарстана.

По данным официальной статистики, в период с ноября прошлого года в этой местности было зафиксировано шесть смертельных случаев. Тела двух туристов до сих пор не найдены.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

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