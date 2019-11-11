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В Хакасии при сходе лавины погиб турист
11.11.2019 03:00
Фото: images-on-off.com
Тело 33-летнего мужчины, который погиб во время катания на снегоходе в результате схода лавины, удалось отыскать с помощью волонтеров.
ЧП случилось неподалеку от населенного пункта Приисковое в Хакасии.
Как передает агентство "Интерфакс-Сибирь", лавина сошла в воскресенье днем. Со ссылкой на региональный главк МЧС уточняется, что в поисках пропавшего туриста принимали участие как сотрудники турбазы, так и другие отдыхающие.
В результате тело погибшего мужчины было найдено еще до приезда представителей МЧС. О туристе, попавшем под лавину, известно, что он приехал из Татарстана.
По данным официальной статистики, в период с ноября прошлого года в этой местности было зафиксировано шесть смертельных случаев. Тела двух туристов до сих пор не найдены.
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