Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержанного в Польше Мазура передали на поруки украинскому консулу

11.11.2019 00:03

Фото: rtr-vesti.ru



Власти Польши передали украинского националиста Игоря Мазура на поруки консулу Украины в Люблине, сообщает омбудсмен Людмила Денисова.



Решается вопрос об экстрадиции члена УНА-УНСО (экстремистская организация, деятельность которой запрещена российским законодательством) в РФ.



По словам Людмилы Денисовой, в течение "рассмотрения экстрадиционного запроса" Игорь Мазур будет оставаться на территории генконсульства Украины - его передали на поруки дипломатам. Ранее планировавшееся судебное заседание об избрании меры пресечения не состоится.



Прокуратура ранее указывала на необходимость ареста задержанного, но позже просьбу отозвали, передает Новости со ссылкой на пресс-секретаря окружного суда в Люблине Барбару Марковскую.



По данным Следственного комитета России, в период 1994-1995 годов боевики УНА-УНСО создали банду, которая принимала участие в боевых действиях против федеральных сил на стороне чеченских сепаратистов. Игорь Мазур входил в число главарей банды, среди членов которой были, в частности, Дмитрий Ярош и Олег Тягнибок.



Участник конфликта в Донбассе, известный под позывным "Тополь", Игорь Мазур был задержан по российскому запросу, когда направлялся на конференцию, на которую его ранее пригласил вице-маршалок Польши. Украинские националисты сразу же начали проводить акции, требуя освобождения одного из основателей "Движения сопротивления капитуляции".



Автор: Злата Богатова

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