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В Польше по запросу России задержан лидер украинских националистов


9.11.2019 21:48
В Польше по запросу России задержан лидер украинских националистовФото: rtr-vesti.ru

Участника военных действий в Донбассе польские правоохранители задержали на пограничном пункте Дорогуск, сообщает омбудсмен Украины Людмила Денисова. Как стало известно, сотрудника Секретариата уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Игоря Мазура взяли под стражу по запросу российских властей.

Предполагается, что уже 11 ноября в польском городе Холм суд вынесет решение об аресте задержанного и последующей экстрадиции в РФ. Сообщив о задержании Игоря Мазура, Людмила Денисова обратилась к МИД Украины с призывом сделать все возможное для скорейшего освобождения националиста.

Участник конфликта в Донбассе, известный под позывным "Тополь", Игорь Мазур направлялся на конференцию, на которую его ранее пригласил вице-маршалок Польши. Украинские националисты также обратились к дипломатам с требованием добиваться освобождения одного из основателей "Движения сопротивления капитуляции".

Автор: Злата Богатова

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