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Познер отреагировал на высказывание Галкина о цензуре на российском ТВ
10.11.2019 20:00
Фото: smi2.net галкин
Как заявил известный российский телеведущий Владимир Познер заявил, он согласен с шоуменом Максимом Галкиным, который говорил о цензуре, присутствующей на федеральных каналах. По словам ведущего, рассуждения его коллеги вполне можно считать справедливыми.
Ранее Максим Галкин выступил с утверждением о том, что сегодня "не все можно говорить". Отметив, что речь может идти практически обо всех каналах, Владимир Познер отметил, что о такой ситуации уже всем известно.
Мнением о цензуре на российском телевидении Галкин поделился, когда общался с публикой на выступлении в Новосибирске. Юморист также добавил, что отечественные каналы "в худшем смысле слова" возвратились в советские времена.
Ранее на слова шоумена отреагировал и телеведущий Дмитрий Киселев, который заявил, что не может согласиться с высказыванием Максима Галкина. По его словам, заявление юмориста "звучит странно", ведь в эпоху интернета "цензура невозможна".
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