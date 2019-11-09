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Врачи опровергли сведения о гибели одного из солдат, получивших ранения в Забайкалье
9.11.2019 21:17
Фото: livejournal.com
Информация о смерти военнослужащего, который был ранен в результате стрельбы в Забайкалье, не соответствует действительности.
Как сообщает агентство "Интерфакс", один из пострадавших по-прежнему находится в реанимации столичного военного госпиталя им. Бурденко.
Со ссылкой на источник в данном медицинском учреждении уточняется, что врачи оценивают состояние пациента как крайне тяжелое. Никаких прогнозов специалисты пока не дают, продолжая бороться за жизнь военнослужащего.
Сведения о том, что Евгения Графова готовят к еще одной операции, которая станет уже четвертой по счету, также подтвердила председатель администрации Сорочкинского сельского поселения Аромашевского района Тюменской области Валентина Пацина. По ее словам, в Москве остаются мать и сестра раненого солдата.
Ранее в ряде СМИ появились публикации о том, что один из военнослужащих, тяжело раненых Рамилем Шамсутдиновым, умер в больнице.
ЧП случилось 25 октября, когда срочник открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Жертвами инцидента стали восемь военнослужащих, двое получили ранения.
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