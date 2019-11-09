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Аукционный дом MacDougall's выставляет на торги произведения Кустодиева и Петрова-Водкина
9.11.2019 15:09
Фото: publika.md
Полотна, созданные Борисом Кустодиевым (1878-1927) и Кузьмой Петровом-Водкиным (1878-1939), станут топ-лотами аукциона в Лондоне, который будет посвящен русскому искусству.
Как передает ТАСС, торги запланированы на 25 и 27 ноября.
Эксперты аукционного дома MacDougall's предварительно оценили работу Кустодиева "Осень. Проводы студента" (1923) в 1,9-2,6 миллиона долларов. В прошлом произведение искусство принадлежало советскому физику Петру Капице (1894-1984). Лауреат Нобелевской премии на протяжении долгих лет дружил с художником.
За "Купающихся мальчиков", которых Петров-Водкин создал в 1921 году в Самарканде, организаторы торгов рассчитывают выручить от 650 тысяч до 1,3 миллиона долларов.
Представители аукционного дома полагают, что большой интерес у ценителей русского авангарда может вызвать работа художницы Натальи Гончаровой (1881-1962) L’Espagnole ("Испанка"). Предварительно картину оценили в 1-1,55 миллиона долларов.
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