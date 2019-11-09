ИнтерНовости - новости в стране и мире
Аукционный дом MacDougall's выставляет на торги произведения Кустодиева и Петрова-Водкина
Аукционный дом MacDougall's выставляет на торги произведения Кустодиева и Петрова-Водкина
Конголезского "Терминатора" за преступления против человечности осудили на 30 лет
Конголезского "Терминатора" за преступления против человечности осудили на 30 лет
В Тбилиси радикалы пытаются сорвать показ фильма о грузинских геях
В Тбилиси радикалы пытаются сорвать показ фильма о грузинских геях
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Польше по запросу России задержан лидер украинских националистовВ Польше по запросу России задержан лидер украинских националистов
Врачи опровергли сведения о гибели одного из солдат, получивших ранения в ЗабайкальеВрачи опровергли сведения о гибели одного из солдат, получивших ранения в Забайкалье
В Петербурге известный ученый подозревается в жестоком убийстве коллегиВ Петербурге известный ученый подозревается в жестоком убийстве коллеги
Аукционный дом MacDougall's выставляет на торги произведения Кустодиева и Петрова-ВодкинаАукционный дом MacDougall's выставляет на торги произведения Кустодиева и Петрова-Водкина
Украина и ДНР приступили к разведению сил в районе ПетровскогоУкраина и ДНР приступили к разведению сил в районе Петровского

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Внимание всем! Следственный эксперимент!Внимание всем! Следственный эксперимент!
«Сказка о царе Салтане»«Сказка о царе Салтане»
Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»Культурный фонд «Куклы мира» представляет: X Московская международная выставка «Искусство куклы»
Броши своими руками: что нужно для работы?Броши своими руками: что нужно для работы?
230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»230 наименований рыбы и морепродуктов, более 120 видов сыров и более 100 видов мясных деликатесов: чем удивит гастрономический фестиваль «Золотая осень»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Аукционный дом MacDougall's выставляет на торги произведения Кустодиева и Петрова-Водкина


9.11.2019 15:09
Аукционный дом MacDougall's выставляет на торги произведения Кустодиева и Петрова-ВодкинаФото: publika.md

Полотна, созданные Борисом Кустодиевым (1878-1927) и Кузьмой Петровом-Водкиным (1878-1939), станут топ-лотами аукциона в Лондоне, который будет посвящен русскому искусству.

Как передает ТАСС, торги запланированы на 25 и 27 ноября.

Эксперты аукционного дома MacDougall's предварительно оценили работу Кустодиева "Осень. Проводы студента" (1923) в 1,9-2,6 миллиона долларов. В прошлом произведение искусство принадлежало советскому физику Петру Капице (1894-1984). Лауреат Нобелевской премии на протяжении долгих лет дружил с художником.

За "Купающихся мальчиков", которых Петров-Водкин создал в 1921 году в Самарканде, организаторы торгов рассчитывают выручить от 650 тысяч до 1,3 миллиона долларов.

Представители аукционного дома полагают, что большой интерес у ценителей русского авангарда может вызвать работа художницы Натальи Гончаровой (1881-1962) L’Espagnole ("Испанка"). Предварительно картину оценили в 1-1,55 миллиона долларов.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
  

Популярное

Конголезского "Терминатора" за преступления против человечности осудили на 30 летКонголезского "Терминатора" за преступления против человечности осудили на 30 лет
Сирийские войска заняли нефтяное месторождение на северо-востоке страныСирийские войска заняли нефтяное месторождение на северо-востоке страны
В Гонконге неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центраВ Гонконге неизвестный напал с ножом на посетителей торгового центра
В заповеднике Австралии из-за лесных пожаров погибли больше половины коалВ заповеднике Австралии из-за лесных пожаров погибли больше половины коал
Власти Эстонии не пустили в свое воздушное пространство самолет вице-премьера РФВласти Эстонии не пустили в свое воздушное пространство самолет вице-премьера РФ

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 939


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru