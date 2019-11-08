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Васильева поддержала идею РПЦ о введении в школах и вузах спецкурса по русской культуре
8.11.2019 02:14
Фото: livejournal.com
В отечественных образовательных учреждениях - школах и вузах - необходимо ввести обобщающий курс по русской культуре, заявила министр просвещения Ольга Васильева, поддержав соответствующую инициативу патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как передает агентство "Интерфакс", глава ведомства говорила об этом на проходящем в Москве II съезде Общества русской словесности.
Во время своего выступления Ольга Васильева подчеркнула, что данный курс необходимо сделать "единым и системным". Главной его целью представляется формирование у всех жителей нашей страны важнейшего духовного кода, который тесно связан "с русским языком, историей и литературой".
Министр пояснила, что сама идея введения подобного курса "витает в воздухе". В этой связи глава ведомства напомнила об инициативе Минпросвещения и Минкультуры о культурном стандарте школьников, которая была предложена минувшей весной. Однако общественность на нее отреагировала весьма "странно", сказала Васильева.
Ранее патриарх Кирилл, открывая съезд Общества русской словесности, выступил с предложением ввести в российских школах "обобщающий культурологический курс". По мнению главы РПЦ, такие занятия будут направлены на воспитание молодого поколения в духе любви к русской культуре, а также будут эффективно способствовать противодействию "деструктивным моделям поведения", с которыми дети и подростки могут сталкиваться в интернете, включая соцсети.
По мнению предстоятеля, курс могли бы преподавать не в качестве нового отдельного предмета, а в рамках уже существующих - в зависимости от загруженности учебных планов.
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