Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Васильева поддержала идею РПЦ о введении в школах и вузах спецкурса по русской культуре

8.11.2019 02:14

Фото: livejournal.com



В отечественных образовательных учреждениях - школах и вузах - необходимо ввести обобщающий курс по русской культуре, заявила министр просвещения Ольга Васильева, поддержав соответствующую инициативу патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как передает агентство "Интерфакс", глава ведомства говорила об этом на проходящем в Москве II съезде Общества русской словесности.



Во время своего выступления Ольга Васильева подчеркнула, что данный курс необходимо сделать "единым и системным". Главной его целью представляется формирование у всех жителей нашей страны важнейшего духовного кода, который тесно связан "с русским языком, историей и литературой".



Министр пояснила, что сама идея введения подобного курса "витает в воздухе". В этой связи глава ведомства напомнила об инициативе Минпросвещения и Минкультуры о культурном стандарте школьников, которая была предложена минувшей весной. Однако общественность на нее отреагировала весьма "странно", сказала Васильева.



Ранее патриарх Кирилл, открывая съезд Общества русской словесности, выступил с предложением ввести в российских школах "обобщающий культурологический курс". По мнению главы РПЦ, такие занятия будут направлены на воспитание молодого поколения в духе любви к русской культуре, а также будут эффективно способствовать противодействию "деструктивным моделям поведения", с которыми дети и подростки могут сталкиваться в интернете, включая соцсети.



По мнению предстоятеля, курс могли бы преподавать не в качестве нового отдельного предмета, а в рамках уже существующих - в зависимости от загруженности учебных планов.



Автор: Злата Богатова

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