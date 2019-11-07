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В Пентагоне заверили, что США не получают прибыль от сирийской нефти
01:26
Фото: mail.ru
Как заявил официальный представитель американского военного ведомства Рэт Хоффман, Соединенные Штаты не получают прибыли от сирийской нефти.
Все деньги, утверждают в Пентагоне, идут курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (SDF).
По словам Рэта Хоффмана, вся прибыль от сирийской нефти на сегодняшний день достается исключительно SDF.
В американском Госдепартаменте по этому поводу ранее заявили о том, что нефть в восточных районах САР, которые на данный момент находятся под контролем военных США, добывается исключительно местными властями. Руководство действует в интересах местных общин, подчеркнул дипломат.
Отмечается также, что военнослужащие США обеспечивают безопасность нескольких нефтяных месторождений, расположенных близ границы с Турцией.
Ранее сирийские войска заняли нефтяное месторождение на северо-востоке страны.
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