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В Пентагоне заверили, что США не получают прибыль от сирийской нефти


01:26
В Пентагоне заверили, что США не получают прибыль от сирийской нефтиФото: mail.ru

Как заявил официальный представитель американского военного ведомства Рэт Хоффман, Соединенные Штаты не получают прибыли от сирийской нефти.

Все деньги, утверждают в Пентагоне, идут курдским формированиям "Сирийских демократических сил" (SDF).

По словам Рэта Хоффмана, вся прибыль от сирийской нефти на сегодняшний день достается исключительно SDF.

В американском Госдепартаменте по этому поводу ранее заявили о том, что нефть в восточных районах САР, которые на данный момент находятся под контролем военных США, добывается исключительно местными властями. Руководство действует в интересах местных общин, подчеркнул дипломат.

Отмечается также, что военнослужащие США обеспечивают безопасность нескольких нефтяных месторождений, расположенных близ границы с Турцией.

Ранее  сирийские войска заняли нефтяное месторождение на северо-востоке страны.

Автор: Злата Богатова
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