Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Метеорологи предупредили о резком похолодании

13:41

Фото: ill.in.ua



Лишь до конца недели сохранится непривычно теплая для ноября погода в центральной части России, прогнозируют синоптики.



По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, совсем скоро в центральные регионы придет северный антициклон.



В Гидрометцентре предупредили россиян о резком понижении температуры. Как сообщила заведующая лабораторией этого учреждения Людмила Паршина, необычная для этого времени года теплая погода сохранится лишь до конца недели, пишет "Российская газета".



Совсем скоро - уже после выходных - центральная часть нашей страны окажется во власти надвигающегося северного антициклона. Ожидается, что в период 7-11 ноября наиболее холодным днем в столичном регионе может стать суббота. По прогнозам синоптиков, 9 ноября ночью температура воздуха составит от минус 1 до плюс 4. Днем воздух прогреется лишь до плюс 3-8 градусов.



Начиная с 10 ноября снова станет теплее - температура поднимется плюс 6-11 градусов.







Автор: Злата Богатова

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