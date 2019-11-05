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Метеорологи предупредили о резком похолодании
13:41
Фото: ill.in.ua
Лишь до конца недели сохранится непривычно теплая для ноября погода в центральной части России, прогнозируют синоптики.
По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, совсем скоро в центральные регионы придет северный антициклон.
В Гидрометцентре предупредили россиян о резком понижении температуры. Как сообщила заведующая лабораторией этого учреждения Людмила Паршина, необычная для этого времени года теплая погода сохранится лишь до конца недели, пишет "Российская газета".
Совсем скоро - уже после выходных - центральная часть нашей страны окажется во власти надвигающегося северного антициклона. Ожидается, что в период 7-11 ноября наиболее холодным днем в столичном регионе может стать суббота. По прогнозам синоптиков, 9 ноября ночью температура воздуха составит от минус 1 до плюс 4. Днем воздух прогреется лишь до плюс 3-8 градусов.
Начиная с 10 ноября снова станет теплее - температура поднимется плюс 6-11 градусов.
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