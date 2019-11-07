Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Южном Урале в детдоме забеременели сразу три воспитанницы

7.11.2019 08:41

Фото: vk.com



По данным СМИ, юными мамами совсем скоро станут сразу три несовершеннолетние воспитанницы Чесменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.



Как заявили представители Министерства соцотношений Челябинской области, по факту ЧП будет проведено тщательное разбирательство, а по итогам проверки позднее примут меры.



По данным регионального ведомства, двум девушкам по шестнадцать лет, еще одной - семнадцать. В самое ближайшее время специалистам министерства предстоит установить, как именно в данном учреждении проводилась воспитательная работа с детьми. После того, как будут установлены лица, допустившие какие-либо нарушения, в их отношении будут приниматься различные дисциплинарные меры.



По предварительным данным, одна из несовершеннолетних воспитанниц детдома уже узаконила свои отношения с отцом ее ребернка. Как информирует пресс-служба ведомства, пара зарегистрировала брак в июле этого года. С молодой семьей сейчас проводят работу по постинтернатному сопровождению.



В сообщении министерства уточняется, что еще одна девушка и ее избранник к настоящему времени подали на имя директора учреждения документы, необходимые для разрешения вступить в брак.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 6.11.2019 11:55 В Таджикистане погранзаставу атаковали боевики ИГ

В Таджикистане погранзаставу атаковали боевики ИГ 6.11.2019 00:38 Пропавшая в Адыгее 16-летняя школьница найдена убитой

Пропавшая в Адыгее 16-летняя школьница найдена убитой 6.11.2019 00:10 Власти Мексики подтвердили гибель девяти мормонов после вооруженного нападения

Власти Мексики подтвердили гибель девяти мормонов после вооруженного нападения 5.11.2019 18:12 В Нигерии освободили 259 человек, которых насильно удерживали при мечети

В Нигерии освободили 259 человек, которых насильно удерживали при мечети 5.11.2019 16:51 В Того пираты захватили в плен четырех человек с греческого танкера