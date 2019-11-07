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На Южном Урале в детдоме забеременели сразу три воспитанницы
7.11.2019 08:41
Фото: vk.com
По данным СМИ, юными мамами совсем скоро станут сразу три несовершеннолетние воспитанницы Чесменского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Как заявили представители Министерства соцотношений Челябинской области, по факту ЧП будет проведено тщательное разбирательство, а по итогам проверки позднее примут меры.
По данным регионального ведомства, двум девушкам по шестнадцать лет, еще одной - семнадцать. В самое ближайшее время специалистам министерства предстоит установить, как именно в данном учреждении проводилась воспитательная работа с детьми. После того, как будут установлены лица, допустившие какие-либо нарушения, в их отношении будут приниматься различные дисциплинарные меры.
По предварительным данным, одна из несовершеннолетних воспитанниц детдома уже узаконила свои отношения с отцом ее ребернка. Как информирует пресс-служба ведомства, пара зарегистрировала брак в июле этого года. С молодой семьей сейчас проводят работу по постинтернатному сопровождению.
В сообщении министерства уточняется, что еще одна девушка и ее избранник к настоящему времени подали на имя директора учреждения документы, необходимые для разрешения вступить в брак.
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