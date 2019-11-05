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В Таджикистане погранзаставу атаковали боевики ИГ
11:55
Фото: today.tj
Минувшей ночью боевики запрещенного в РФ "Исламского государства" (ИГ), атаковали погранзаставу, расположенную на границе Таджикистана и Узбекистана.
Согласно официальным данным, в нападении участвовали двадцать вооруженных боевиков.
Инцидент произошел на заставе No 4 "Ишкобод" отряда "Султанабад", которая расположена на расстоянии около 60 километров к западу от столицы страны - Душанбе.
Таджикским силовикам удалось ликвидировать пятнадцать нападавших, пять боевиков задержали. В ходе отражения атаки погибли один пограничник и один полицейский. По данным местных властей, к нападению причастны боевики террористического "Исламского государства" (ИГ, деятельность этой группировки запрещена в РФ и ряде других стран).
Прокомментировав случившееся, в Госкомитете национальной безопасности республики заявили том, что нападавшие пришли со стороны Афганистана. К настоящему времени установлено, что еще 3 ноября они смогли оказаться на территории Кубодиенского района Таджикистана, проникнув туда из уезда Калаи-Зол афганской провинции Кундуз.
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