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В Нигерии освободили 259 человек, которых насильно удерживали при мечети
5.11.2019 18:12
Фото: standardmedia.co.ke
Некоторые из детей, женщин и мужчин были прикованы цепями, сообщает Agence France-Presse.
Со ссылкой на местные власти уточняется, что 259 пленников удерживались в исламском реабилитационном центре при мечети.
Очередная операция нигерийских силовиков проходила в городе Ибадане на юго-западе страны. В результате правоохранители освободили более двух с половиной сотен людей, которые оказались в положении заложников при религиозном учреждении.
Среди пленников были дети, женщины и мужчины разного возраста. В рамках начатого расследования полиция уже взяла под стражу девять человек. В числе подозреваемых - владелец реабилитационного центра.
В течение последних нескольких недель из подобного рода центров уже удалось вызволить свыше тысячи человек, среди которых есть как мусульмане, так и христиане.
Напомним, в минувшем октябре из исламской школы были освобождены около 70 человек. По данным местных правоохранителей, пленники находились в "нечеловеческих условиях". Заложники, найденные во время рейда в городе Кацина, подвергались пыткам и сексуальному насилию.
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