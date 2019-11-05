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Литовского депутата лишили мандата за «оскорбление «лесных братьев»
5.11.2019 17:18
Фото: smi2.net
По решению Центральной избирательной комиссии, которое было принято единогласно, лишен мандата депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов, передают прибалтийские СМИ. Причиной этого стали высказывания против увековечивания памяти Адольфуса Раманаускаса-Ванагаса.
Вячеслав Титов был лишен мандата за слова, которые литовские власти расценили как оскорбление так называемых "лесных братьев". Депутат ранее публично призвал не устанавливать памятную табличку этому лицу. Титов аргументировал свое мнение тем, что в советское время Ванагас был признан виновным в гибели около восьми тысяч гражданских лиц и приговорен к смертной казни.
Практически сразу после призыва Титова в отношении депутата была запущена процедура импичмента. Но представитель местных властей еще до приятия решения выразил намерение добровольно отказаться от мандата члена горсовета Клайпеды.
В минувшем мае Клайпедский участковый суд приговорил Вячеслава Титова к штрафу в размере 12 тысяч евро. Спустя некоторое время сумму сократили до 10 тысяч евро.
В Литве "лесные братья" уже давно практически официально приравнены к национальным героям. Причастность их к убийству десятков тысяч людей, включая евреев, погибших до прихода нацистов, игнорируется. Все публичные попытки напомнить о страшных исторических фактах - жестко караются законом.
Накануне 9 мая глава литовского МИД Линас Линкявичюс участвовал в церемонии открытия монумента в честь Адольфуса Раманаускаса-Ванагаса, который был установлен в пригороде Чикаго (США). Российские дипломаты, отреагировав на случившееся, указавшие на "особый цинизм" этой акции - мероприятие состоялось практически в День памяти жертв Холокоста, Йом а-Шоа, и накануне Дня Победы союзных войск в Европе.
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