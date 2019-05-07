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В США открыли монумент обвиняемому в участии в Холокосте


7.5.2019 14:47
В российском посольстве указали на особый цинизм акцииФото: finglobal.ru
В российском посольстве указали на особый цинизм акции

В российской дипмиссии, отреагировав на установку памятника, указали на особый цинизм акции, передает ТАСС.

Посольство РФ отметило, что открытие монумента, организованное накануне Дня Победы, практически совпало с Днем памяти жертв Холокоста.

Открытие монумента, созданного в честь Адольфуса Раманаускаса, который обвиняется в причастности к Холокосту, состоялось в минувшую субботу, 4 мая, в одном из пригородов Чикаго. В официальном мероприятии по этому случаю принимал участие глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

Дипмиссия РФ в США, отреагировав на инцидент, в понедельник опубликовала официальный комментарий. По мнению представителей отечественного МИД, "особый цинизм акции" связан с тем, что памятник открыли практически в День памяти жертв Холокоста, Йом а-Шоа, и накануне Дня Победы союзных войск в Европе.

Отмечается, что единственной американской организацией, выступившей против установки этого памятника, оказался Центр имени Визенталя. Однако ни руководство Соединенных Штатов, ни так называемые правозащитники, как и многочисленные фонды изучения Восточной Европы, на их мнение не отреагировали.

Российские дипломаты обратились к властям США с просьбой "образумить своих прибалтийских сателлитов", которые стремятся навязать современному американскому обществу ценности людей, причастных к этническим чисткам, в частности, обелить профашистский "Фронт литовских активистов". В дипмиссии РФ напомнили, что члены этой организации еще до того, как в 1941 году фашисты пришли в Литву, устраивали еврейские погромы,а  также совершали казни разграбленного ими польского населения.

Ранее в Новгородской области были найдены останки тысяч советских мирных граждан, убитых нацистами. В обнаруженном массовом захоронении могут находиться останки более трех тысяч погибших в годы ВОВ советских мирных людей, среди которых немало женщин и детей. Страшная находка была сделана неподалеку от населенного пункта Жестяная Горка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 158

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