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В Эфиопии число жертв беспорядков возросло до 86
13:00
Фото: pressafrik.com
Власти Эфиопии подтвердили информацию о возросшем числе жертв массовых беспорядков, которые произошли в стране в конце октября.
Данные приводит премьер-министр Абий Ахмед.
Как заявил представитель властей Эфиопии, на данный момент известно о гибели не менее 86 человек, передает Reuters. По словам премьер-министра страны, большинство жертв - уроженцы провинций Амхара и Оромия. Среди них есть христиане и мусульмане.
Ранее были официально подтверждены сведения о 78 погибших.
Протесты, охватившие несколько провинций Эфиопии на прошлой неделе, спровоцировали сторонники гражданского активиста Джавара Мохаммеда. Ранее он заявил о притеснениях со стороны местных властей и призвал людей выходить на улицы.
После случившегося полиция задержала свыше четырехсот человек.
Ранее начальник полицейского управления Оромии Кефьялев Тефера сообщил о том, что участники беспорядков сожгли несколько церквей, в том числе, мечеть. Со ссылкой на представителей местной православной церкви отмечалось что во время массовых акций убили свыше шестидесяти верующих.
По данным силовиков, беспорядки начались в городе Амбо, расположенном на расстоянии 100 км к западу от столицы Эфиопии - Аддис-Абебы. Правоохранителям пришлось применять спецсредства для разгона толпы. Митингующие продолжали заполнять улицы, поэтому полиция вскоре начала использовать боевые патроны.
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