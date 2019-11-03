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В Испании судят банкира, пытавшегося вывезти картину Пикассо
12:32
Фото: cloudfront.net
По данным зарубежных СМИ, если суд признает Хайме Ботина виновным, ему может грозить наказание в виде штрафа в размере 100 миллионов евро и четыре года лишения свободы.
Дело 83-летнего банкира начали рассматривать в Мадриде в понедельник, 4 ноября.
Как пишет газета El Pais, в испанской столице начался судебный процесс над испанским банкиром Хайме Ботином. Пожилого финансиста подозревают в попытке вывоза из страны полотна Пабло Пикассо (1881-1973).
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах королевства уточняется, что речь идет о картине "Голова молодой женщины" (Cabeza de mujer joven). Стоимость произведения искусства составляет около 26 миллиона евро. По версии следствия, несмотря на предварительный запрет испанского Минкультуры, 83-летний банкир пытался продать это произведение искусства за рубежом.
Ботину грозит наказание в виде тюремного заключения на четыре года, а также штраф в размере 100 миллионов евро.
По материалам дела, в 2015 году банкир вывез картину на собственной яхте в Корсику. Предполагалось, что оттуда полотно на самолете доставят в Швейцарию, где оно и будет продано. Однако французские таможенные службы в ходе проверки судна нашли картину. Учитывая, что банкир не смог представить разрешение на ее вывоз, полотно было изъято и передано и испанским властям.
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