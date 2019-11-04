Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в убийстве беременной женщины

01:52

Фото: barlamane.com



Правоохранительные органы Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело по факту гибели молодой женщины, передает РИА Новости.



В причастности к гибели 20-летней местной жительницы подозревают двух мужчин.



Как сообщает региональное СУ СКР, тело женщины было найдено после тушения пожара в квартире, где она проживала. Погибшая была беременна двойней. По версии следствия, она стала жертвой жестокого убийства. Расправившись с хозяйкой, двое мужчин подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления.



ЧП случилось в минувшую субботу, 2 ноября, когда в комнате у погибшей женщиной находились двое ее знакомых, 19 и 27 лет. Будучи нетрезвыми, мужчины поссорились с хозяйкой, после чего нанесли ей множественные ножевые удары. Похитив украшения, они подожгли квартиру, сразу после чего скрылись.



К настоящему времени оба подозреваемых задержаны. Следствие установило, что оба имели представление о том, что их знакомая была беременна. С учетом этого уголовное дело уже переквалифицировали на более "тяжелую" статью. Наказание по ней может предусматривать санкции вплоть до лишения свободы на пожизненный срок.



Автор: Злата Богатова

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