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В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в убийстве беременной женщины
01:52
Фото: barlamane.com
Правоохранительные органы Нижнего Новгорода возбудили уголовное дело по факту гибели молодой женщины, передает РИА Новости.
В причастности к гибели 20-летней местной жительницы подозревают двух мужчин.
Как сообщает региональное СУ СКР, тело женщины было найдено после тушения пожара в квартире, где она проживала. Погибшая была беременна двойней. По версии следствия, она стала жертвой жестокого убийства. Расправившись с хозяйкой, двое мужчин подожгли квартиру, чтобы скрыть следы преступления.
ЧП случилось в минувшую субботу, 2 ноября, когда в комнате у погибшей женщиной находились двое ее знакомых, 19 и 27 лет. Будучи нетрезвыми, мужчины поссорились с хозяйкой, после чего нанесли ей множественные ножевые удары. Похитив украшения, они подожгли квартиру, сразу после чего скрылись.
К настоящему времени оба подозреваемых задержаны. Следствие установило, что оба имели представление о том, что их знакомая была беременна. С учетом этого уголовное дело уже переквалифицировали на более "тяжелую" статью. Наказание по ней может предусматривать санкции вплоть до лишения свободы на пожизненный срок.
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