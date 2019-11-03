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Киев потребовал вернуть корабли, задержанные в Керченском проливе
17:55
Фото: gordonua.com
МИД Украины
Соответствующего содержания МИД Украины направил российскому внешнеполитическому ведомству.
По данным агентства "Укринформ", киевские власти просят указать время и место, где украинские военные смогут забрать корабли, которые ранее были задержаны в акватории Керченского пролива.
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко от лица официального Киева выразил готовность забрать корабли. В связи с этим российское руководство попросили указать место и время, где это можно будет осуществить.
Глава МИД Украины пояснил, что военнослужащие "готовы прибыть в любую точку". Перед тем, как корабли будут возвращены украинской стороне, военные проведут тщательный осмотр. Как подчеркнул Пристайко, необходимо понять, могла ли задержка с возвращением кораблей быть обусловлена необходимость их ремонта. Министр пояснил, что это могло произойти для "сокрытия следов обстрелов".
Напомним, в конце ноября прошлого года во временно закрытую акваторию территориального моря вошли три корабля ВМС Украины. Нарушив государственную границу РФ, они устремились в сторону Керченского пролива.
После того, как иностранные корабли совершали опасные маневры, продолжая игнорировать требования российской стороны, суда были задержаны вместе с членами экипажа. На борту также находились двое сотрудников ВСУ.
Украинские военнослужащие, нарушившие российскую границу, были переданы в Киев 7 сентября в соответствии с договоренностями об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
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