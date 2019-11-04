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В Непале автобус сорвался в реку: погибли 15 человек
4.11.2019 02:47
Фото: vk.com
Как передает Himalayan Times, смертельная авария случилась накануне, 3 ноября, в Центральном регионе Непала.
По последним данным, жертвами трагедии стали не менее пятнадцати человек, пятьдесят пострадали.
Со ссылкой на местные экстренные службы сообщается, что в числе погибших - восемь женщин и двое детей.
Установлено, что пассажирский автобус направлялся в столицу страны - Катманду, авария случилась на территории района Синдхупалчок. При неизвестных пока обстоятельствах транспортное средство съехало с дороги и упало в реку.
Состояние шести пострадавших пассажиров врачи оценивают как критическое. Три человека продолжают числиться пропавшими без вести, спасательные службы ведут их поиск.
Полиция приступила к расследованию по факту ДТП.
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