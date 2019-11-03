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Дочь Евы Польны госпитализирована в критическом состоянии
3.11.2019 21:23
Фото: tvc.ru
В Подмосковье в больницу экстренно доставлена 14-летняя дочь известной российской исполнительницы Евы Польны.
Как передает телеграм-канал Baza, у ребенка произошел приступ астмы.
Вызванные на дом медики скорой не сумели купировать острое состояние на месте. Поэтому девочку было решено доставить в больницу.
Со ссылкой на собственные источники телеграм-канал сообщает о том, что в момент поступления состояние подростка оценивалось как критическое. Официального подтверждения этих сведений от представителей артистки пока не было.
Уточняется, что в настоящее время девочке оказывают помощь в одной из частных клиник Московской области. По данным ряда СМИ, ребенок был доставлен в больницу в бессознательном состоянии.
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