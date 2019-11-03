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В Башкирии трое детей провалились под лед, один из них погиб
3.11.2019 03:13
Фото: staroekrukovo.ru
Следственные органы Башкирии приступили к проверке по факту ЧП, в результате которого погиб ребенок 2012 г.р.
Двое детей пострадали и были экстренно доставлены в больницу после того, как провалились под лед.
Как сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС, чрезвычайное происшествие случилось на территории Нуримановского района Башкирии. Сигнал о том, что под лед провалились трое детей, поступил в оперативные службы в 13:43 по московскому времени.
К моменту прибытия спасателей детей из воды уже вытащил отец, которого известили очевидцы - люди заметили, как на льду водоема оказались дети. Дети 2016 и 2014 г.р. после оказания им первой помощи были доставлены в медицинское учреждение.
Один ребенок погиб, с его родителями сейчас продолжает работать психолог.
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