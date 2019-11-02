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В Забайкалье задержаны подростки, подозреваемые в изнасиловании и убийстве
00:17
Фото: livejournal.com
ЧП случилось в ночь на 30 октября в одном из населенных пунктов Кыринского района, передают российские средства массовой информации.
Со ссылкой на правоохранительные органы Забайкалья уточняется, что к тяжкому преступлению могут оказаться причастны четверо школьников, возраста 15-16 лет.
По данным уголовного дела, пострадавшая женщина и ее сожитель в последнее время вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли алкоголем. В тот роковой день пара вновь выпивала, когда в их дом ворвалась компания подростков.
Изнасиловав женщину кочергой, нападавшие до смерти забили ее сожителя. Сразу после того, как школьники скрылись, пострадавшая вызвала скорую помощь. Медики проинформировали о случившемся полицию, вскоре после чего правоохранители вышли на след одного из подозреваемых.
Как рассказал источники в силовых структурах, первым был задержан "заводила" подростковой компании. Мать уже давно не может контролировать парня, который отличается агрессивным поведением и имел проблемы еще в начальных классах. В ходе первого же допроса юноша указал имена тех, с кем проник в дом потерпевших. К настоящему времени все они задержаны и дают показания в полиции.
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