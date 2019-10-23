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Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами собственного лейбла
21:10
Фото: wp.com
Российский продюсер сделал заявление, подчеркнув, что намерен сам сообщить о переменах в своем лейбле Malfa.
По словам Максима Фадеева, он расторг договор с артистами лейбла Malfa и хотел бы избежать кривотолков в СМИ.
Как заявил продюсер на YouTube-канале лейбла Malfa, его компания на сегодняшний день разорвала контракты со всеми без исключения артистами. Максим Фадеев подчеркнул, что всем им были в безвозмездное пользование переданы права на репертуар. Это не распространилось лишь на двух артистов, с которыми пока еще продолжаются судебные споры. Их имена продюсер не уточнил.
Фадеев также пояснил, что лейбл существенно меняет формат своей деятельности. Теперь вместо более чем тридцати артистов компания сосредоточится лишь на раскрутке одного или двух проектов в год.
Свое решение продюсер объяснил тем, что "компания разрослась до невероятных объемов и размеров", вследствие чего возникли сложности с контролем ее работы. В результате пришла идея о том, чтобы "реструктуризировать полностью" лейбл.
Напомним, минувшим летом Максим Фадеев отказался от сотрудничества с Наргиз.
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